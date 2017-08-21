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Соцсети распространили видео злоумышленника из Сургута

Полицейские на месте, где был застрелен Артур Гаджиев. Сургут, 19 августа 2017 года

В социальных сетях опубликована видеозапись, на которой, как утверждается, Артур Гаджиев, который 19 августа ранил семь человек в Сургуте, присягает на верность террористической группировке “Исламское государство" (ИГ). При этом лицо человека в ролике полностью закрыто маской. Утверждается, что видеообращение распространил афиллированный с ИГ медиацентр Furat.

19 августа 19-летний Гаджиев устроил пожар в торговом центре Сургута, в потом ранил ножом и топором семь человек. Гаджиева при задержании застрелил полицейский. ИГ сразу взяло на себя ответственность за произошедшее.

Российские власти нападение терактом не признают. На каналах федерального телевидения события в Сургуте почти не освещались.

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