Соцсети распространили видео злоумышленника из Сургута

В социальных сетях опубликована видеозапись, на которой, как утверждается, Артур Гаджиев, который 19 августа ранил семь человек в Сургуте, присягает на верность террористической группировке “Исламское государство" (ИГ). При этом лицо человека в ролике полностью закрыто маской. Утверждается, что видеообращение распространил афиллированный с ИГ медиацентр Furat.

19 августа 19-летний Гаджиев устроил пожар в торговом центре Сургута, в потом ранил ножом и топором семь человек. Гаджиева при задержании застрелил полицейский. ИГ сразу взяло на себя ответственность за произошедшее.

Российские власти нападение терактом не признают. На каналах федерального телевидения события в Сургуте почти не освещались.