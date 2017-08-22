В Балтиморе поврежден памятник Христофору Колумбу

В Балтиморе поврежден устанвленный более двухсот лет назад 14-метровый памятник Христофору Колумбу по случаю его первого путешествия 1492 года.

Видео, на котором группа людей в надвинутых на лица капюшонах крушит кувалдой статую Колумбу., было выложено на YouTube на канале Popular Resistance (Народное сопротивление) . В руках у них плакаты с надписями: "Расизм — разрушь его" и "Будущее - за расовой и экономической справедливостью". C памятника была сбита надпись: "Благословенной памяти Хрис. Колумба Окт. XII MDCC VIIIC"

На видео один из участников группы обращается к зрителям со следующим посланием: "Афроамериканские районы Балтимора — самые бедные, и эти статуи — еще одна пощещина беднякам. Что можно сказать о культуре общества, которое тратит столько сил, чтобы выстроить эти человеконенавистнические памятники? И которое по сей день цепляется за них? Идеология белого расизма — основополагающая в США, на ней зиждется их культура, бизнес, госаппарат, психология масс", говорится в обращении одного участников акции .

Несколько дней назад городской совет Балтимора проголосовал за снос скульптурных объектов, в которых запечатлены герои Конфедерации, - сообщества южных штатов, воевавших против Севера в Гражданской войне 1861 — 1865 годов.