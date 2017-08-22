Министр обороны США Мэттис прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Министр обороны США Джим Мэттис прибыл в Ирак с необъявленным визитом, который совпадает с наступлением иракских правительственных сил на Тал-Афар, один из последних оплотов экстремистской группировки "Исламское государство", запрещенной в России. Двумя днями ранее поддерживаемые США иракские войска начали наступление, чтобы вернуть город Тал-Афар, находящийся примерно в 80 километрах от Мосула и в 150 километрах от сирийской границы.

В июле, после девятимесячной битвы, у джихаддистов был отбит главный города на Севере Ирака Мосул. Это стало крупнейшим поражением суннитской экстремистской группировки "Исламское государство" после того, как она захватила районы Северного Ирака летом 2014 года.