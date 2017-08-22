МЧС сообщило о первом погибшем при пожаре в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону, где в понедельник произошел крупный пожар в частном секторе, при разборе завалов обнаружено тело одного погибшего. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По последним данным, пострадали 58 человек, девять из них госпитализированы. Огнем повреждены 118 жилых домов.

В МЧС считают, что причиной пожара стал поджог свалки с мусором на частной территории у одного из домов. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на соседние здания. МВД Ростовской области возбудило уголовное дело.

По данным движения "Открытая Россия", в районе, где произошел пожар, планируется строительство отеля для гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Местным жителям, которые отказались продавать свои участки под возведение гостиницы, представители компании-застройщика, как утверждает "Открытая Россия", ранее угрожали поджогом.

Местные власти заявили, что все пострадавшие получат единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей. На утро вторника поступили заявления от 470 погорельцев.