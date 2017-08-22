В России почти полностью уничтожены реликтовые самшитовые леса

В России почти полностью погибли реликтовые самшитовые леса, пережившие ледниковый период. Ученые говорят о масштабной экологической катастрофе. Чтобы в полной мере восстановить самшитовые рощи в Краснодарском крае и Адыгее потребуется около 500 лет. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Леса съела бабочка огневка.Этот вредитель был занесен на территорию России в растениях, закупленных в 2012 году в Италии для Олимпиады в Сочи. В сентябре 2014 года научный сотрудник Сочинского национального парка обнаружила на закупленных саженцах гусениц огневки . По составленному акту, все зараженные деревья должны были сжечь. Однако, как оказалось позднее, их просто обработали инсектицидом. Через год на территории Краснодарского края самшит начал чахнуть и засыхать. Летом 2014 года вымерли деревья Хостинской тисо-самшитовой рощи. В 2015 году бабочки перелетели через Кавказский хребет в Адыгею. Там они уничтожили 500-летний памятник природы "Массив самшита колхидского".

Экологи и ученые считают, что заражение огневкой произошло из-за бездействия российских природоохранных ведомств. Россельхознадзор не обеспечил должного контроля над ввозом растений, а Минприроды затягивало внесение в законодательство поправок, необходимых для борьбы с вредителем.

В итоге сейчас спасать от огневки на территории России уже практически нечего. В стране остались только четыре участка самшита(около пяти с половиной гектаров) – три в Адыгее, один на Кубани.