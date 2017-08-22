Арестован подозреваемый в теракте в Турку

Суд в Финляндии арестовал главного подозреваемого в вооруженном нападении на прохожих в Турку. Об этом сообщает издание Yle.

Ранее полицейские установили личность подозреваемого. Это гражданин Марокко Абдеррахман Мечках. Ему 18 лет. Он прибыл в Финляндию в центр приема беженцев. При задержании Мечкаха ранили. Сейчас он находится в больнице. С судьей он общался по видеосвязи через переводчика.

18 августа злоумышленник напал с ножом на людей в центре Турку. Два человека погибли, восемь – ранены. По подозрению в причастности к преступлению полиция задержала четырех человек. Еще один находится в международном розыске. Полиция расследует нападение как теракт.

