Тиллерсон: США поддержат переговоры Кабула с талибами

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы поддержать мирные переговоры между властями Афганистна и талибами без каких-либо предварительных условий. Об этом говорится в сообщении Тиллерсона, опубликованном на сайте Госдепартамента. Заявление появилось после объявления президентом США Дональдом Трампом новой стратегии по Афганистану.

Госсекретарь отметил, что США надеются на поддержку международного сообщества и дипломатического подключения Пакистана и Индии к прекращению войны в регионе. В заявлении Тиллерсона говорится, что победить у талибов не получится, но у них есть путь к политической легитимности и миру.

Президент Афганистана Ашраф Гани поблагодарил Трампа за новую стратегию в отношении Афганистана и поддержку американский военных с борьбе с экстремистами. Гани надеется, что Кабулу удастся укрепить военные и правоохранительные структуры страны. Представители талибов заметили, что США должны вывести войска из Афганистана, иначе их ждет "продолжение джихада".

21 августа Трамп представил новую стратегию Белого дома в отношении Афганистана. Согласно документу, американские войска останутся на территории страны из опасений, что в случае их ухода там образуется "вакуум", который заполнят джихадисты. Кроме того,в Афганистан будут дополнительно направлены четыре тысячи военнослужащих. Стратегию Трампа поддержали в НАТО.

Военная операция США в Афганистане началась в 2001 году. Сейчас в стране находятся около 13 тысяч военнослужащих международной коалиции. Американский контингент составляет около 8,5 тысяч человек. К концу 2016 года власти Афганистана удерживали под контролем меньше 60 процентов территории страны.