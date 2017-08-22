Умер вокалист и сооснователь группы "Рабфак" Александр Семенов

В Москве в возрасте 60 лет умер сооснователь и вокалист рок-группы "Рабфак" Александр Семенов. Тело музыканта, который несколько дней не отвечал на звонки знакомых, было обнаружено в съемной квартире. На странице Семенова в Фейсбуке сообщается, что полицейские долгое время отказывались вскрыть дверь.

Композитор и продюсер Александр Семенов основал группу "Рабфак" в 2009 году совместно с поэтом Александром Елиным. В конце того же года на YouTube была опубликована "Новая песня о милиции", высмеивающая и критикующая сотрудников российских правоохранительных органов.

Незадолго до выборов в Государственную думу 2011 года музыканты "Рабфака" выпустили клип "Наш дурдом голосует за Путина" и еще несколько сатирических песен, посвященных политической ситуации в стране и акциям протеста в Москве. Группа также выступала на митингах на Болотной площади.