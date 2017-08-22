Хакеры из Fancy Bears взломали систему ВАДА

Хакеры из группировки Fancy Bears опубликовали информацию тестах на допинг у футболистов в 2015 и 2016 годах. Согласно документам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), на которые ссылаются хакеры, положительные пробы на допинг в 2015 году были обнаружены у 150 спортсменов, в 2016 году – у 200.

В архивах, которые находятся на сайте Fancy Bears, не называются имена футболистов, но указаны названия лабораторий, которые, как утверждают хакеры, проводили тесты. Один из положительных тестов выявила лаборатория в Москве в 2015 году.

В ВАДА подтвердили, что документы, опубликованные на сайте Fancy Bears, являются подлинными. Они получены в результате взлома системы ADAMS, в которой фиксируются все результаты допинг-тестов.

Хакерская группировка Fancy Bears создана в 2013 году. Ее участники неоднократно взламывали системы антидопинговых агентств и спортивных организаций и выкладывали информацию в публичный доступ.