Польша: Институт национальной памяти расследует дело в отношении Валенсы

Следственный отдел Института национальной памяти Польши начал уголовное производство против бывшего президента Польши, лидера движения "Солидарность" Леха Валенсы.

Производство касается ложных показаний, представленных Лехом Валенсой в качестве доказательств по делу о персональной папке и папке тайного сотрудника польской коммунистической службы безопасности по прозвищу "Болек". Об этом сообщило Радио Польша. Папка была найдена в доме покойного генерала Чеслава Кищака после его смерти.

Ряд историков уверяют, что лидер движения "Солидарность" и позднее президент Польши Лех Валенса сотрудничал с польскими спецслужбами. В феврале 2016 года Институт национальной памяти Польши обнародовал документы, которые касаются секретного агента под псевдонимом "Болек". На документах стоит подпись Валенсы.