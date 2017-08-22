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Подозреваемый в теракте в Турку признал вину

Абдеррахман Мечках отвечает на вопросы суда по видеосвязи из госпиталя, 22 августа 2017 года

Главный подозреваемый в теракте в Турку (Финляндия) - Абдеррахман Мечках - признал свою вину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката.

Защитник подтвердил, что Мечках признался в совершении нападения, но отверг обвинения в наличии террористических мотивов. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

18 августа Мечках напал с ножом на людей в центре Турку. Двое человек погибли, восемь – ранены. Мечкаху 18 лет, он гражданин Марокко. По подозрению в причастности к преступлению полиция задержала четырёх человек. Позднее одного из них отпустили. Один подозреваемый находится в международном розыске.

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