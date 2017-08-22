Порошенко поручил МИДу и Совбезу рассмотреть "ракетный вопрос"

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел страны инициировать рассмотрение в Совете Безопасности ООН вопроса непричастности Киева к ракетной программе Северной Кореи. Накануне Порошенко принял отчет о результатах официального расследования "ракетного скандала", разгоревшегося после публикации 14 августа в "Нью-Йорк таймс". Ссылаясь на эксперта из Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, издание допустило, что Пхеньян мог получить ракетные двигатели с украинского "Южмаша".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что рабочая группа под его руководством "полностью опровергает причастность Украины к реализации программ по разработке баллистических ракет Северной Кореи". В отчете говорится, что система государственного экспортного контроля исключает возможность передачи госпредприятием "Южмаш" каких-либо ракетных двигателей, в том числе и РД-250 (об этих двигателях шла речь в материале американского издания), и ракетных технологий Северной Корее или другим странам, против которых введены международные санкции.

Турчинов убежден, что за "ракетным скандалом" стоит Кремль. По его словам, у российских спецслужб есть связи с экспертами и журналистами разных стран. В данном случае "они использовали для дискредитации Украины американского эксперта Майкла Эллемана, семья которого имеет тесные отношения с ключевыми сотрудниками российских спецслужб".

16 августа президент Петр Порошенко распорядился в трехдневный срок расследовать возможность передачи Украиной ракетных двигателей или ракетных технологий Северной Корее.