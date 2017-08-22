"Яндекс" выпустил новую версию поиска на основе нейросетей

Российский интернет-холдинг "Яндекс" во вторник объявил о запуске новой версии поискового алгоритма, который использует нейронные сети для обработки запросов. Алгоритм, получивший название "Королев", будет анализировать не только ключевые слова, но и смысл запросов, что позволит выдавать более точные результаты, говорится в пресс-релизе компании.

Поисковый алгоритм "Палех", который "Яндекс" запустил в прошлом году, сопоставлял смысл запроса и заголовка страницы. "Королев" будет анализировать страницу целиком и обучаться благодаря запросам пользователей, заявили в компании.

В 2012 году компания Google объявила о внедрении нейронных сетей для улучшения точности распознавания речи и в проект Google Street View. Нейросети используются также в проекте Google Translate.

По данным LiveInternet, за последние три месяца доля использования "Яндекс" в России составляла 51 процент, у Google было около 44 процентов.

Весной "Яндекс" обвинили в цензуре при освещении антикоррупционных акций 26 марта. В компании заявили,что отсутствие сообщений о протестах в топе сервиса "Яндекс.Новости" связано с особенностями роботизированного алгоритма подбора новостей.