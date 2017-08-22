Виктор Бут в американской тюрьме наказан за "нарушение режима"

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий в американской тюрьме 25-летний срок, на два месяца лишен права на телефонные звонки. Ему также добавили 15 дней к сроку заключения. Дополнительное наказание связано с телефонным интервью российскому телеканалу RT. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на жену заключенного Аллу Бут.

Виктор Бут был осужден американским судом за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма.

Административное расследование в отношении Бута власти тюрьмы Мэрион в американском штате Иллинойс начали после несанкционированного телефонного разговора с сотрудником российского телеканала RT. По правилам, установленным администрацией тюрьмы для Виктора Бута, все его телефонные разговоры прослушиваются. Участие в телефонном разговоре лица, не внесенного в список разрешенных, считается серьезным нарушением режима, отмечает РИА Новости.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году и позднее вывезен в США. Федеральный суд Нью-Йорка осудил его на 25 лет лишения свободы.