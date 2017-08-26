Екатерининское барокко

Екатерина II была не только императрицей, но и литератором. Она сочиняла пьесы, сказки, фельетоны, пословицы, мемуары, нравоучительные, исторические и философские эссе. Одно время она очень увлекалась сочинением оперных либретто. Опера для нее была не просто развлечением, но и важным символом просвещенного абсолютизма. По ее приказанию в Петербурге архитектор Джакомо Кваренги построил Эрмитажный театр, а Антонио Ринальди – Большой Каменный. Это были первые в России театры, построенные специально для постановки опер.

Итальянские оперные труппы работали в Петербурге со времен Анны Иоанновны. В царствование Екатерины в Россию приглашали выдающихся, лучших европейских композиторов. Один из них - испанец Висенте Мартин-и-Солер, имевший оглушительный успех в Европе. Он прожил в России 18 лет до самой смерти.

Именно ему Екатерина заказала комическую оперу на свое либретто «Горебогатырь Косометович». Это история про дворянского недоросля, который мечтает о рыцарских подвигах.

Горебогатырь.

Геройствомъ надуваясь,

И славою прельщаясь,

Лобъ спрячу подъ шишакъ;

Надѣну рыцарски доспѣхи,

И сильной мой кулакъ

Въ бою доставитъ мнѣ успѣхи.

Для богатырскихъ дѣлъ.

Я много думалъ и потѣлъ;

Хотя же сталъ я храбръ недавно,

Но будетъ имя славно;

Пойду я бодръ теперь и гордъ,

На вестъ, на зюйдъ, на остъ и нордъ.

Но матушка не хочет отпускать его невесть куда и зачем. Хор барских барынь уговаривает ее.

Хор (барынь, по одну сторону стоящих).

Горебогатырь васъ молитъ,

Сына мать почто неволитъ,

Проситъ, хочетъ погулять;

Не пускаетъ воевать?

Хоръ (барынь съ другой стороны).

Какъ дитятю не потѣшить?

Какъ въ хотѣньи поперечить?

За него мы просимъ васъ,

Чтобъ исполнили желанье;

Онъ надежда, упованье,

Онъ одинъ у всѣхъ у насъ.

Локтмета. Пусть онъ ѣдетъ; не взбѣсясь, собака не пропадаетъ.

Начинаются сборы Горебогатыря в дорогу. Клячонку он выбирает самую смирную, богатырские доспехи ему велики, меч-кладенец он насилу поднимает, палицу велит перековать полегче. В конце концов слуги делают ему латы из бумаги, а вместо шлема – шапочку с перьями. В таком виде Горебогатырь отправляется геройствовать.

Горебогатырь.

Ha иноходцѣ ѣду буромъ,

Въ пушистой шапочкѣ своей.

Торопъ (поетъ).

А я тащуся на ковуромъ

Во слѣдъ за милостью твоей.

Тріо (отъѣзжающихъ).

Сладимъ пѣсенку въ дорогу,

Нашей смѣлости въ подмогу,

Чтобъ въ насъ храбрость не уныла,

И горячность не застыла.

Наконец впереди показался неприятель. Но Горебогатырю перед боем вдруг захотелось подкрепиться. Он и его войско находят избушку, перед которой на лавке сидят старуха, маленькая девочка и безрукий старик. Горебогатырь требует еды, но старик посылает его прочь.

Горебогатырь. Я Горебогатырь, я ищу чего поѣсть, поневолѣ дашь.

Старикъ. На богатыря ты не схожъ, и угрозъ твоихъ не боюсь; что же надлежитъ до пищи, если-бъ ты попросилъ въ честь, я бы тебѣ не отказалъ, а наглымъ образомъ отъ меня крошки не достанешь; и хотя у меня и одна только рука, однако противу такого рыцаря, какъ ты, еще противиться могу.

Горебогатырь (поетъ).

Ну, братцы, помогайте,

Избушку осаждайте!

Мы дружески теперь

Пробьемъ плечами дверь;

Тогда придемъ къ обѣду,

И воспоемъ побѣду!

Кривомозгъ и Торопъ (поютъ вмѣсте).

Тебѣ мы рады помогать,

Пока не будутъ насъ толкать

И бить по шеѣ кулаками;

Вѣдь не здоровы мы спинами.

Так и не совершив никаких подвигов, Горебогатырь и его воинство возвращаются домой. Матушка тем временем принимает у себя в доме невесту Гремилу Шумиловну с ее матерью.

Степанида. Наслышась довольно о склонности сына вашего ко всему звучному, громкому и шумному, я нарочно привезла дочь мою, имѣющую вкусъ подобный.

Гремила (поетъ).

Во громѣ, звукѣ, стукѣ, трескѣ

Я всѣ утѣхи нахожу,

И въ шумной пышности и блескѣ

Свое я время провожу.

Тотчасъ куранты заиграютъ,

Лишь ферязи тряхну свои,

И въ ту минуту выступаютъ

И пляшутъ дѣвушки мои.

(Гремила тряхнетъ ферязями, заиграютъ куранты, и ея дѣвицы составятъ балетъ при пѣніи хора).

Хоръ.

Ушамъ привычливымъ не грубы

Литавры, барабаны, трубы,

И рѣзкій звонъ колоколовъ.

Ихъ звукъ и громъ ддя насъ не новъ,

И все то кажется намъ скучно,

Что въ головѣ шумитъ не звучно.

Возвращается Горебогатырь. Присутствующие желают услышать повесть о славных подвигах. И Горебогатырь не подкачал.

Горебогатырь (поетъ).

Могу безъ хвастовства сказать,

Дѣлъ кучу храбрыхъ доказать:

Низринулъ множество оплотовъ,

Вездѣ и всѣхъ я побѣдилъ,

Прогналъ, разсыпалъ и побилъ

Медвѣдей, Костоглотовъ,

И лѣшихъ съ колдунами;

Они вѣдь защищали

И море съ островами,

Но всѣхъ повергъ, и пали!

О томъ спросите насъ,

Вотъ три свидѣтеля для васъ.

(Указываетъ на сопутниковъ своихъ).

Матушка довольна. Героический сын получает в награду жену.

Локтмета. Въ пору и кстати ты пріѣхалъ; всѣ охотно повѣримъ твоимъ рѣчамъ; Побѣдоносной рукѣ твоей въ награду вручаю тебѣ невѣсту-красавицу Гремилу Шумиловну.

Степанида (Горебогатырю). Я съ матушкой твоей и о приданомъ уже условилась.

Гремила (поетъ).

Мнѣ рыцарски дѣла пріятны,

И всѣ твои разсказы внятны;

Во вѣкъ не будемъ мы тужить,

Согласно двое станемъ жить.

Горебогатырь (поетъ).

Плѣняясь славой и Гремилой,

Всегда супругъ я буду милой,

Тебя, Шумиловну мою,

Люблю какъ душу я свою.

Оба (вмѣстѣ).

Горебогатырь съ Гремилой

Бракъ составятъ не постылой,

Такъ согласны межъ собою

Будто ряпушка съ водою.

(Начинается балетъ при окончательномъ хорѣ).

Согласно общепринятой версии, опера «Горебогатырь Косометович» - сатира на шведского короля Густава III. Весной 1788 года он неожиданно объявил войну России, но не смог взять крепость Нейшлот, которую оборонял очень слабый гарнизон под командованием однорукого секунд-майора Кузьмина. Артобстрел Нейшлота ничего не дал, и войска Густава стали разорять и грабить окрестные деревни. «Горебогатырь Косометович» написан и поставлен как раз в 1788 году. Правда, Густав в конце концов войну выиграл.

Екатерина II не умела ни петь, ни играть на музыкальных инструментах и, по-видимому, была начисто лишена слуха, но при русском дворе она с юных лет была окружена блестящими музыкантами. Страстным меломаном и скрипачом-виртуозом был ее муж, великий князь Петр Федорович, впоследствии император Петр III. Он завел у себя в Ораниенбауме собственный оперный театр, для которого сочинял маэстро Винченцо Манфредини. В 1763 году по случаю тезоименитства Екатерины II при дворе была представлена опера Манфредини «Карл Великий». Чечилия Бартоли для своего альбома «Санкт-Петербург» записала две арии из этой оперы. Вот одна из них – ария Дезидерия. Дезидерий – король лангобардов, побежденный Карлом Великим.

Ты думаешь, что я -

подавленный горем узник,

но вскоре ты увидишь, тиран,

оставило ли меня мое мужество!

Моя гневная десница

рассудит, кто будет

побежденным, а кто - победителем;

она решит, кто будет

побежденным, а кто - победителем.

Манфредини сменил при петербургском дворе Бальдассаре Галуппи, уже находившийся в зените международной славы. Первой же оперой, которую ему заказала Екатерина, - даже не заказала, а приказала императорским указом – была «Покинутая Дидона» на либретто Пьетро Метастазио. Галуппи оставалось на работу меньше двух месяцев.

История Дидоны и Энея к этому времени стала шлягером европейской культуры, на этот сюжет было написано около 40 опер, две из них были поставлены в Петербурге, ставился в Петербурге и балет того же содержания. Почему Екатерине понадобилась новая инсценировка и отчего такая спешка? Историк-искусствовед Анна Корндорф, с которой я надеюсь когда-нибудь сделать интервью, считает, что у императрицы были на то и личные, и политические причины. Карфагенская царица Дидона – вдова, влюбляющаяся в троянского героя Энея, но Эней должен покинуть ее, потому что боги предначертали ему другую судьбу. Конфликт, так сказать, личного с общественным. По теории Анны Корндорф, Екатерина в то время собиралась выйти замуж за Григория Орлова и прощупывала почву таким хитроумным способом. Подробности – в книге Анны Корндорф «Сады Химеры».

Я и царица, и возлюбленная;

я желаю править одна

и своим царством, и своим сердцем!

Напрасно пытается повелевать мной

тот, кто отказывает мне в праве

на славу и любовь!

Еще один выдающийся композитор на русской службе - Джованни Паизиелло. Ему тоже была заказана опера, ставшая невероятно популярной в Европе, но впервые исполненная в Петербурге. Она называется «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность». Премьера состоялась в 1782 году. До 1813 года, когда Россини сочинил своего «Цирюльника», опера Паизиелло считалась непревзойденным шедевром. Вот каватина графа Альмавивы. Наверняка многие узнают в ней мелодию из фильма Стэнли Кубрика «Барри Линдон», но там они в другой аранжировке, а мы услышим ее в оригинальной версии. В качестве аккомпанимента звучит неаполитанская мандолина – крайне необычный по тем временам инструмент для оперы. Уже после Паизиелло Моцарт написал для своего Дон Жуана канцонетту в сопровождении мандолины.

Вы желаете знать,

моя красавица, каково мое имя?

Что ж, послушайте,

я назову вам его!

Я - Линдор,

человек незнатный,

и сокровищами

я не могу вас одарить.

Но я всегда верен вам,

и каждое утро

о своих страданиях из-за любви к вам,

дорогая Розина,

с искренним сердцем

я буду вам петь!

Вернемся к опусам самой Екатерины. В октябре 1790 года в Эрмитажном театре состоялась премьера грандиозного псевдоисторического полотна на либретто императрицы «Начальное управление Олега». Оно заканчивается полулегендарным походом Олега на Византию и знаменитым прибитием щита к воротам Царьграда.

Музыку для этого необыкновенно пышного зрелища сочинили трое композиторов: Джкзеппе Сарти, Карло Каннобио и замечательный русский композитор Василий Пашкевич. Он написал женские хоры. Послушаем один из них.

По сѣнечкамъ, сѣнечкамъ

Тутъ ходила, гуляла

Молодая боярыня,

Во рукахъ она носила

Блюдо сѳребряное,

На блюдечкѣ носила

Два яхонта червчатые,

Двѣ алмазныя запоны,

Сама проговаривала:

Ахъ вы, яхонты, яхонты,

Двѣ алмазныя запоны!

Положите малешенько,

Покуль я молодешенька

Схожу въ свѣтлую свѣтлицу,

Во столовую горницу,

Гдѣ сидитъ мой сердечный другъ,

Гдѣ нынѣ прохлажается,

Музыкой забавляется,

А мной похваляется:

У меня де жена умная,

У меня душа разумная,

Походка павлиная,

Тиха рѣчь лебединая,

Очи яснаго сокола,

Брови чернаго соболя.