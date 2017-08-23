Госсекретарь Ватикана Паролин проведет переговоры с Путиным

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным в Сочи 23 августа на третий день своего официального визита в Россию. На переговорах между кардиналом Паролином и Путиным будут обсуждаться отношения между Россией и Ватиканом, а также "тяжелое положение христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке, ситуация в Сирии и на Украине", -говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Во время встречи с Путиным в Ватикане в июне 2015 года папа римский Франциск призвал российского президента принять на себя "искренние и бОльшие усилия" по установлению мира на востоке Украины, где война между правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами привела к гибели более 10 000 человек с апреля 2014 года.

22 августа в Москве Паролин встретился с главой Русской православной церкви Патриархом Кириллом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Кирилл высоко оценил отношения между Русской Православной Церковью и Ватиканом, заявив, что у них одинаковые позиции по целому ряду международных вопросов. Паролин выразил надежду, что его визит поможет укрепить связи между церквами, но предупредил, что для достижения результатов потребуется терпение.

Митрополит Иларион, глава внешнеполитического ведомства Русской Православной Церкви, сказал после переговоров, что возможность новой встречи Патриарха Кирилла с папой Франциском не стоит на повестке дня. Франциск, лидер 1,2 миллиарда католиков мира, стремится преодолеть напряженность в отношениях между восточной православной и римско-католической ветвями христианства, чему примером стала его встреча в феврале 2016 года на Кубе с патриархом Кириллом.