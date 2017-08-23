В Киеве прошли торжества по случаю Дня государственного флага Украины

На Софийской площади Киева руководители государства и города приняли участие в церемония поднятия украинского флага. Уже тринадцать лет Украина отмечает на государственном уровне этот день, связанный с событием 23 августа 1991 года, когда группа депутатов в преддверии провозглашения независимости Украины внесла сине-желтый флаг в зал парламента.

Вместе с президентом Украины Петром Порошенко флаг над Софийской площади поднимали и пять воинов-освободителей Донбасса – полковник Давид Чубинашвили, майор Евгений Коваль, капитан Роман Скробак, лейтенант Тарас Кучма и старшина Кирилл Щукин. Выступая на церемонии Порошенко сказал, что "российских оккупантов от украинского флага корежит, как чертей от ладана" и привел в пример поступок крымчанина Владимира Балуха, которого 4 августа Раздольненский районный суд аннексированного Россией Крыма приговорил к трем годам и семи месяцам колонии.

​"Они бросили за решетку Владимира Балуха, – за то, что он на украинской земле в Крыму, над своим домом, вывесил флаг Украины", - подчеркнул Порошенко и заверил, что "и Владимир, и украинский Крым будут свободными от России и ее "зеленых человечков". По случаю праздника власти Киева организовали несколько концертов и фестивалей, а вечером на Софийской площади активисты общественных организаций развернут самый большой в мире флаг Украины.

В рамках торжественных мероприятий Порошенко открыл выставку вооружения и военной техники "Сила непокоренных" на Крещатике. В экспозиции 67 единиц, в том числе, ракетные комплекс С-300 ПС,"Точка-У", танк "Оплот", самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, грузовые и санитарные автомобили. "За три года государственный концерн "Укроборнпром" передал для нашей армии 16 тысяч единиц техники и вооружений, - сообщил президент. По его словам, на закупку оружия и строительство военного завода из госбюджета выделено 3 млрд гривен (более 117 миллионов долларов).

Представленная на выставке техника после празднования 26-й годовщины Независимости Украины, которая будет отмечаться 24 августа, отправится на позиции украинских военных в Донбассе.