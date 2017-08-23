Кто, если не Путин? Эфир в 21:05

Кто может гарантировать безопасность президенту России после отставки? Тему обсуждают: Михаил Виноградов, Дмитрий Гудков и Евгений Минченко
- Чем вы собираетесь заняться, когда уйдете с поста президента?
- Да какие ж после смерти могут быть планы! Вы прям как дети, честное слово!
Тему обсуждают: президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, политик Дмитрий Гудков и политолог Евгений Минченко.
Ведущий – Мумин Шакиров.
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