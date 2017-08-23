Суд взыскал с "Системы" 136 млрд рублей по иску "Роснефти"

Арбитражный суд Башкирии взыскал с акционерной финансовой компании "Система" 136 миллиардов рублей, тем самым удовлетворив иск "Роснефти". "Система" обжалует решение суда.

Процесс по иску "Роснефти" длился три месяца. Нефтяная компания требовала возместить ущерб, который, по ее мнению, был нанесен "Башнефти" при реорганизации в 2014 году. Во время рассмотрения дела суд отклонил все ходатайства "Системы", в том числе просьбу о проведении экономической экспертизы о том, был ли "Башнефти" нанесен ущерб.

До возбуждения в 2014 году уголовного дела в отношении главы корпорации Владимира Евтушенкова "Системе" принадлежала половина акций "Башнефти". После того как "Система" отказалась от этих активов в пользу государства, дело Евтушенкова было прекращено, а "Башнефть" за 330 миллиардов рублей продали "Роснефти". Власти назвали эту сделку "приватизацией".

