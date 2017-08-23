Посол России в Судане найден мертвым в своей резиденции

Посол России в Судане Миргаяс Ширинский найден мертвым в своей резиденции. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс. Информацию о смерти дипломата подтвердили в МИД России, но причины смерти не уточнили.

Источник агентства Reuters в суданской полиции сообщил, что у Ширинского были проблемы со здоровьем. В частности у него были сердечно-сосудистые заболевания.