В Роттердаме из-за угрозы теракта полиция отменила рок-концерт

В Роттердаме отменили рок-концерт из-за террористической угрозы. Как сообщает агентство Reuters, около концертного зала полиция обнаружила автобус с газовыми баллонами и испанскими номерами. Водителя автобуса задержали и доставили в полицейский участок на допрос.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что незадолго до инцидента власти Нидерладов получили от испанских правоохранителей информацию о террористической угрозе.

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой после теракта в Барселоне. 17 августа фургон на большой скорости въехал в толпу на оживленной пешеходной улице. Погибли 15 человек, более 100 – получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По данным испанской полиции, теракт готовила группа из 12 человек. Они планировали устроить взрыв у главной достопримечательности Барселоны – собора Саграда Фамилия. В доме в каталонском городе Альканар, где экстремисты готовили бомбы для теракта, нашли более сотни баллонов с газом.