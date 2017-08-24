Украина отмечает День независимости. В Киеве прошёл военный парад

На Украине сегодня отмечают День независимости. По всей стране проходят торжественные мероприятия. Одно из главных событий дня - военный парад в центре Киева. Украинская служба Радио Свобода вела прямую трансляцию празднований.

Впервые в украинском военном параде приняли участие военные девяти государств-членов НАТО: США, Канада, Эстония, Грузия, Латвия, Великобритания. Вечером на Майдане незалежности пройдёт совместный концерт военных оркестров Украины и Соединённых Штатов. Порядок обеспечивают свыше десяти тысяч полицейских.

День независимости Украины сегодня отмечают во многих городах страны. В Крыму нет торжественных мероприятий из-за его аннексии Россией. В предыдущие годы подконтрольные Кремлю власти полуострова отказывались согласовать акции в честь украинской государственности. Тем не менее, в этот день активисты возлагают цветы к украинским памятникам в разных городах аннексированного полуострова.

24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость. До тех пор она входила в состав СССР в качестве Украинской Советской Социалистической Республики. Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года был утвержден 1 декабря 1991-го всенародным голосованием. Государственным праздником это событие стало только с июня 1992 года, когда Верховная Рада постановила считать 24 августа Днем Независимости Украины.