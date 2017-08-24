"Дождь" узнал о предполагаемой резиденции Путина под Выборгом

В Ленинградской области на острове Лодочном под Выборгом отстроили новую резиденцию для отдыха президента Путина. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на источник, близкий к администрации Выборгского района, и местных жителей.

По данным "Дождя", Владимир Путин как минимум один раз отдыхал в резиденции, построенной на территории старинной усадьбы вилла Селлгрена. Это объект культурного наследия, построенный в 1913 году. Она известна тем, что дважды использовалась для съемок фильма о Шерлоке Холмсе. По словам местных жителей, до 2010 года усадьба находилась в обветшалом состоянии, но позже на ее территории начался масштабный ремонт и проход к вилле закрыли.

По информации Росреестра, все постройки на территории предполагаемой резиденции принадлежат компании "Север". До 2014 года ею владел глава Балтийской медиагруппы Олег Руднов, которого называли "давним другом" Путина. После его смерти в 2015 году бизнес унаследовал его сын Сергей Руднов. Покойный Олег Руднов сотрудничал с банком "Россия", через который, согласно так называемому "Панамскому досье", близкие Путину люди вывели в офшоры 2 миллиарда долларов. Компания "Север" тесно связана с курортом "Игора" "друга Путина" Юрия Ковальчука, где, как сообщал Reuters, отмечали свадьбу предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова и сын Николая Шамалова Кирилл.

В администрации Ленинградской области и пресс-службе президента России на запрос телеканала о вилле не ответили. В администрации Выборгского района "Дождю" сообщили, что участок находится в частной собственности, и добавили, что не знают, отдыхал ли на вилле Путин.