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В Киеве начались переговоры Порошенко и главы Пентагона

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и президент Украины Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис проводят переговоры в Киеве. Глава Пентагона прибыл на Украину на празднование Дня Независимости страны.

Пётр Порошенко договорился с Мэттисом о переговорах в Киеве во время июньской поездки в Соединенные Штаты. Это первый за последние десять лет визит министра обороны США на Украину. Порошенко подчеркнул, что эта встреча очень важна для укрепления обороноспособности страны.

Кроме переговоров с президентом Украины Мэттис также встретится с главой украинского Минобороны Степаном Полтораком. Они обсудят реформу военного ведомства и будущее сотрудничество Киева и Вашнгтона в сфере обороны.

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