Россия отказалась обсуждать вывод войск из Приднестровья

Россия отвергла предложение Молдавии обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу "не очень дружественной и достаточно неожиданной".

На прошлой неделе Молдавия попросила включить вопрос о выводе российских военных из Приднестровья в повестку Генассамблеи. Молдавские дипломаты считают, что присутствие российских войск в регионе представляет угрозу для мира и безопасности.

В июле парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление депутатов провокацией.

Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдавии в 1990 году. Международное сообщество считает так называемую республику частью Молдавии. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".