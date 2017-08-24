Гидон Кремер поддержал арестованного Кирилла Серебренникова

Скрипач Гидон Кремер выступил в поддержку арестованного в России Кирилла Серебренникова. В заявлении, опубликованном на сайте "Кольта.Ру", Кремер отмечает, что попрание элементарных прав человека было и продолжает оставаться "печальной традицией русского общества". Музыкант называет "дикостью" помещение в клетку не осуждённого свидетеля по делу.

"Думаю, что все те, кто в оправдание акции выражают лишь недоумение или ссылаются на повсеместно распространенные — и в артистических кругах! — теневые способы получать и «отмывать» деньги, также показывают определенное равнодушие к развитию событий и тем самым открыто предают как своего коллегу, так и свою гражданскую совесть. Само звание артиста предполагает определенную мораль, и я уверен, что Кирилл Серебренников — ее олицетворение", говорится в заявлении Кремера.

"Да, согласен, — право должно быть на всех одно, но это не означает, что за его нарушения должен отвечать один за всех", подчёркивает в своём заявлении музыкант Гидон Кремер.