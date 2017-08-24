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В Петербурге прошли акции в честь Дня независимости Украины

Акция в честь Дня независимости Украины в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошли акции, посвященные Дню независимости Украины. Первая акция прошла недалеко от станции метро “Петроградская” – вечером 24 августа несколько десятков человек пришли на народный сход к памятнику Шевченко, чтобы еще раз осудить российскую агрессию на Украине и поддержать украинских солдат. На специальном плакате люди оставляли свои подписи и пожелания, которые потом планируется переслать на Украину.

Организовал сход Антивоенный комитет. По словам его активистки Дианы Ретинской, День независимости Украины важен не только для этой страны, с ним связана и будущая свобода России. В Антивоенном комитете считают, что российские оппозиционеры напрасно игнорируют антивоенную повестку, что обществу нужно постоянно работать над осознанием того факта, что Россия проявила агрессию по отношению ко многим странам.

Акция в честь Дня независимости Украины в Петербурге
Акция в честь Дня независимости Украины в Петербурге

Во время народного схода его участники пели песни, читали стихи Тараса Шевченко на украинском языке, а потом отправились на Невский проспект и присоединились к еще одной акции по тому же поводу, организованной активистами петербургского демократического движения “Солидарность”. Это был народный сход “Поздравляем Украину с Днем Независимости!”, на него пришло около 100 человек, чтобы пожелать Украине восстановления территориальной целостности, мира и процветания в семье европейских народов. Участники этой акции тоже считают, что Россия является агрессором, оккупировавшим часть чужой территории, что нельзя оставаться молчаливыми соучастниками российской власти и что война с Украиной – это позор для России.

Акция в честь Дня независимости Украины в Петербурге
Акция в честь Дня независимости Украины в Петербурге

Несколько человек стояли в одиночных пикетах. Активисты требовали прекратить российское военное присутствие на оккупированных территориях Украины. Полицейские следили за акцией и даже попытались вынудить ее участников свернуть украинские флаги, но так и не смогли ответить на вопрос, каким средством агитации является флаг – если его нельзя иметь на народном сходе. В результате народный сход переместился на другую сторону Невского проспекта и продолжился у Казанского собора.

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