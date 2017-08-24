В Петербурге прошли акции в честь Дня независимости Украины

В Санкт-Петербурге прошли акции, посвященные Дню независимости Украины. Первая акция прошла недалеко от станции метро “Петроградская” – вечером 24 августа несколько десятков человек пришли на народный сход к памятнику Шевченко, чтобы еще раз осудить российскую агрессию на Украине и поддержать украинских солдат. На специальном плакате люди оставляли свои подписи и пожелания, которые потом планируется переслать на Украину.

Организовал сход Антивоенный комитет. По словам его активистки Дианы Ретинской, День независимости Украины важен не только для этой страны, с ним связана и будущая свобода России. В Антивоенном комитете считают, что российские оппозиционеры напрасно игнорируют антивоенную повестку, что обществу нужно постоянно работать над осознанием того факта, что Россия проявила агрессию по отношению ко многим странам.

Во время народного схода его участники пели песни, читали стихи Тараса Шевченко на украинском языке, а потом отправились на Невский проспект и присоединились к еще одной акции по тому же поводу, организованной активистами петербургского демократического движения “Солидарность”. Это был народный сход “Поздравляем Украину с Днем Независимости!”, на него пришло около 100 человек, чтобы пожелать Украине восстановления территориальной целостности, мира и процветания в семье европейских народов. Участники этой акции тоже считают, что Россия является агрессором, оккупировавшим часть чужой территории, что нельзя оставаться молчаливыми соучастниками российской власти и что война с Украиной – это позор для России.

Несколько человек стояли в одиночных пикетах. Активисты требовали прекратить российское военное присутствие на оккупированных территориях Украины. Полицейские следили за акцией и даже попытались вынудить ее участников свернуть украинские флаги, но так и не смогли ответить на вопрос, каким средством агитации является флаг – если его нельзя иметь на народном сходе. В результате народный сход переместился на другую сторону Невского проспекта и продолжился у Казанского собора.