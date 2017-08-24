В Дании владельцу подлодки предъявят обвинения в убийстве журналистки

В Дании прокуратура готовится предъявить изобретателю Петеру Мадсену обвинения в убийстве шведской журналистки. Преступление было совершено на борту самодельной подводной лодки, которую изобрёл и построил Мадсен.

Ожидается, что прокуроры выдвинут новые обвинения против подозреваемого, когда он предстанет перед судом в начале сентября.

Последний раз журналистку Ким Валль видели живой 10 августа, когда она взошла на борт подводной лодки Мадсена.

В среду, 23 августа, в прибрежных водах Дании было найдено обезглавленное женское тело без рук и ног с привязанным металлическим грузом. По сообщению Би-би-си, анализ ДНК показал, что тело принадлежало пропавшей журналистке.