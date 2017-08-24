Суд в Самаре отказал в реабилитации экс-главе "Голоса-Поволжье"

Самарский областной суд отказался удовлетворить жалобу бывшей главы фонда "Голос-Поволжье" Людмилы Кузьминой, которая требовала реабилитации и отмены постановления следователя о том, что она виновата в умышленном уклонении от уплаты налогов. Как сообщает издание Idel.Реалии (проект Радио Свобода), Кузьмина намерена подать жалобы в Верховный суд России и Европейский суд по правам человека.

Правозащитницу обвиняли в неуплате налогов возглавляемым ей фондом "Голос-Поволжье". На основании постановления следователя о доказанности вины Кузьминой, налоговая инспекция суд решила взыскать с Людмилы Кузьминой 2,2 миллиона рублей налогов "Голоса-Поволжье".

Кузьмина считает, что ее преследуют, добиваясь закрытия ассоциации. Ранее по статье о неуплате налогов в отношении правозащитницы следователи возбуждали уголовное дело, которое было закрыто в сентябре прошлого года в связи с истечением срока давности.

