Джаред Кушнер встретился с Биньямином Нетаньяху и Махмудом Аббасом

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в четверг возобновил переговоры по урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами. Кушнер встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. Затем он провёл переговоры в Рамалле с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Позднее он планирует провести переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Рамалле. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что надеется на достижение "итогового соглашения" между израильтянами и палестинцами. Его риторика была откровенно произраильской, отмечает "Голос Америки". Несмотря на это палестинские лидеры не исключали возможности достижений соглашения.

Министр иностранных дел Палестинской автономии Рияд Малки в четверг сказал в интервью радиостанции "Голос Палестины", что в ходе визита Кушнера палестинцы попытаются добиться от него "чётких ответов". Малки намерен расспросить Кушнера о взглядах США на независимость палестинских территорий и на израильские поселения.