В Краснодарском крае упал в море автобус с рабочими, погибли 14 человек

В Краснодарском крае в море упал автобус с рабочими. Погибли 14 человек. Более 20 пассажиров удалось спасти, 8 из них госпитализированы, рассказали в МЧС.

В автобусе возвращались домой с вахты рабочие компании "Таманьнефтегаз". Автомобиль по неизвестным причинам упал со строящегося пирса в Керченский пролив. Ведутся спасательные работы. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил дорожного движения.