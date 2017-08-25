Стороны конфликта в Донбассе заявляют о нарушениях "школьного" перемирия

Обе стороны конфликта в Донбассе заявили о нарушении так называемого школьного перемирия, объявленного в полночь 25 августа в связи с началом учебного года.

Как сообщил представитель штаба украинских военных, с начала суток пророссийские сепаратисты дважды обстреливали позиции правительственных сил. Один украинский военнослужащий погиб.

Представители сепаратистов также заявили об обстрелах окраин Донецка из крупнокалиберного стрелкового оружия. Сообщений о пострадавших нет.

"Школьное" перемирие было согласовано 23 августа трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, в которую входят Украина, Россия и ОБСЕ.Режим прекращения огня объявлен бессрочным.

По данным ООН, за три года войны на востоке Украины погибли около 10 тысяч человек, включая военнослужащих. Почти 24 тысячи человек получили ранения. Запад и Украина обвиняют Россию в поддержке сепаратистов в Донбассе. Кремль отрицает свое вмешательство в вооруженный конфликт на востоке Украины.