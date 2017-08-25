Ульяновская область: противники цементного завода объявили голодовку

В Ульяновской области четвертый день продолжается голодовка жителей нескольких сел и деревень Тереньгульского района, которые протестуют против планов строительства цементного завода на экологически чистой территории. В акции протеста принимают участие 10 человек. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.

В августе 2015 года между китайской корпорацией "Аньхой Конч" и правительством Ульяновской области было подписано инвестиционное соглашение о строительстве предприятия по производству цемента. Предполагаемый объем инвестиций – 500 миллионов долларов. Завод планируется разместить недалеко от крупнейшего месторождения известняка. Для добычи сырья открытым способом придется постепенно вырубить около 800 гектаров леса.

Голодающие и те, кто их поддерживает, требуют полностью отказаться от планов размещения цементного завода в районе или перенести его на другую площадку. У них перед глазами пример двух других цементных заводов, находящихся поблизости и наносящих ущерб окружающей среде и здоровью людей. Жители села Подкуровка создали местную общественную организацию "За благоприятную экологическую среду" и собрали около 3500 подписей против строительства нового цементного завода. Они требуют встречи с губернатором области Сергеем Морозовым, который пока от переговоров уклоняется.

Правительство Ульяновской области настаивает, что завод даст толчок развитию района, так как создаст 400 рабочих мест и принесет дополнительные налоговые отчисления. На круглый стол по обсуждению проекта участников голодовки не пригласили.