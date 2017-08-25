НАТО обвиняет Россию и Белоруссию в непрозрачности учений "Запад-2017". В Североатлантическом союзе заявили, что Москва использует "лазейки", чтобы свести к минимуму количество наблюдателей. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в Польше. Он прибыл туда с визитом, чтобы проверить развертывание войск США на востоке страны.

Совместные учения России и Белоруссии пройдут с 14 по 20 сентября. В них примут участие около 13 тысяч военных. В Минобороны России подчеркивают, что это обычное мероприятие, а не агрессия.

Ранее Польша и страны Балтии выражали обеспокоенность учениями "Запад-2017", полагая, что после маневров Россия оставит своих военных в Белоруссии.