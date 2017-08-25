Тысяча исламских боевиков попытались прорваться на военную базу в Мьянме

Исламские боевики напали на 30 полицейских блокпостов в Мьянме и попытались прорваться на военную базу. В результате столкновений погибли 12 правоохранителей. Около 60 боевиков были ликвидированы.

По данным агентства Reuters, всего в нападении участвовали более тысячи человек. Ответственность за атаку взяли на себя боевики народности рохинджа. Это этническое меньшинство подвергается в Мьянме преследованиям на религиозной почве, а его представители не могут получить гражданство страны.

Пять лет назад в стране усилились столкновения между мусульманским меньшинством и преимущественно буддийским населением. В октябре 2016 года экстремисты совершили похожее нападение. Во время военной операции против боевиков появились сообщения об убийствах рохинджа правительственными войсками Мьянмы. С тех пор более 75 тысяч представителей этой народности бежали в Бангладеш и другие соседние страны.