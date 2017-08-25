Reuters: итальянский банк не может привлечь кредиторов для покупки "Роснефти"

Итальянский банк Intesa Sanpaolo испытывает проблемы с синдикацией кредита на сумму более пяти миллиардов евро на покупку 19,5 процентов акций "Роснефти". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нескольких западных банках.

По данным собеседников агентства, потенциальные участники синдиката неактивно выполняют свои обязательства из-за новых санкций США в отношении России. Источники Reuters полагают, что санкции могут и в дальнейшем повлиять на все подобные сделки с участием российских компаний с государственным участием.

Банк Intesa Sanpaolo открыл процесс синдикации еще в мае и пригласил присоединиться 15 банков. Российские финансовые институты в список участников не вошли. Предполагалось, что процесс синдикации может занять от четырёх до шести недель, однако теперь этот срок увеличивается из-за переоценки рисков.

Еще одна причина замедления процесса синдикации - ухудшение отношений Катара с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива.

Россия объявила о продаже акций "Роснефти" в декабре 2016 года. 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. Американским гражданам и компаниям запрещено участвовать в проектах, где российским нефтегазовым компаниям принадлежит более 33 процентов акций. Запрет касается как внутренних, так и международных российских проектов.