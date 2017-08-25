Председатель карельского яблока осуждена условно по делу "Петропита"

Суд в Петрозаводске приговорил председателя отделения партии "Яблоко" в Карелии Ольгу Залецкую к четырем годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве.

В рамках этого же дела бывшему председателю законодательного собрания республики Анастасии Кравчук и предпринимателю Александре Корниловой назначены условные сроки по три с половиной года и штрафы. Об этом сообщает интернет-издание "Медиазона".

Залецкую, Кравчук и Корнилову обвиняют в махинациях при заключении сделки на продажу комбината школьного питания "Петропит" в 2013 году. По версии следствия, Анастасия Кравчук купила строение у Ольги Залецкой по заниженной цене, в результате чего бюджету Петрозаводска был нанесен ущерб размером более 40 миллионов рублей.

В руководстве "Яблока" дело "Петропита" считают сфабрикованным и политически мотивированным и требуют пересмотра приговора.