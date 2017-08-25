"Медуза": председатель СК Александр Бастрыкин пишет стихи

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин пишет стихи. Об этом сообщает "Медуза". По данным издания Бастрыкин публикует свои произведения на сайте "Стихи.ру" под псевдонимом Станислав Струневский.

Вывод "Медуза" сделала на основании того, что некто Струневский публикует стихи о людях, с которым якобы официально встречался председатель СК в жизни. Так, "Медуза" приводит в пример стихотворение Струневского "Смерть комбата", которое написано якобы по рассказу его мамы, зенитчицы береговых частей Краснознаменного Балтийского флота. Мать Бастрыкина, действительно, во время войны служила в этих частях.

Одно из стихотворений Струневского посвящено французской певице Мирей Матье. Это же стихотворение опубликовано на официальной странице Бастрыкина в сети "ВКонтакте" под сообщением о встрече с Матье в сентябре 2016. Тогда Бастрыкин лично встретился с известной певицей во время Международного военно-музыкального фестиваля в Москве, отмечает "Медуза".

Среди произведений Струневского имеются несколько стихотворений об оппозиционном политике Алексее Навальном, например, "Недюженная сила есть в Навальном!" (орфография сохранена - Радио Свобода) и "Так где же отдыхает наш Навальный?".

Александр Бастрыкин родился в 1953 году в Пскове. С 1958 года проживал в Ленинграде. Занимает должность председателя Следственного комитета России с момента ее учреждения в 2011 году. Ранее работал первым заместитетем генерального прокурора России.

Станислав Струневский, автор стихотворений на сайте "Стихи.ру". согласно информации в социальной сети "ВКонтакте" родился в 1963 году. Родным городом указан Санкт-Петербург. Текущим местом жительства - Варшава. В профиле автора на "Стихи.ру" отмечается, что он является польским "поэтом", "писателем" и "журналистом-новичком".