Неизвестный напал на полицейских в Лондоне

Неизвестный напал с ножом на полицейских неподалеку от Букингемского дворца в Лондоне. Об этом сообщила полиция Великобритании.
Злоумышленник наборосился на полицейских после того, как они пытались его задержать. Два офицера получили лёгкие ранения.
В последние месяцы Британию захлестнула волна терактов, совершенных в одиночку или небольшими группами. 3 июня в Лондоне автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое злоумышленников с ножами выскочили из машины и начали нападать на прохожих. В районе рынка Боро-маркет все трое были убиты полицейскими. Жертвами стали семь человек, около 50 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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