Неизвестный напал на полицейских в Лондоне

Неизвестный напал с ножом на полицейских неподалеку от Букингемского дворца в Лондоне. Об этом сообщила полиция Великобритании.

Злоумышленник наборосился на полицейских после того, как они пытались его задержать. Два офицера получили лёгкие ранения.

В последние месяцы Британию захлестнула волна терактов, совершенных в одиночку или небольшими группами. 3 июня в Лондоне автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое злоумышленников с ножами выскочили из машины и начали нападать на прохожих. В районе рынка Боро-маркет все трое были убиты полицейскими. Жертвами стали семь человек, около 50 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".