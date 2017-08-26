Нападение в Лондоне расследуется по закону о терроризме

В Лондоне задержан мужчина, напавший накануне с ножом на полицейских у Букингемского дворца. 26-летний нападавший арестован по закону о борьбе с терроризмом.

Полицейские увидели лезвие большого ножа в автомобиле, остановившемся рядом с дворцом и решили задержать водителя. Тот напал на полицейских, нанеся им лёгкие ранения. Нападавший также получил незначительные ранения, сообщает Би-би-си. Район вокруг дворца оцеплен.

В последние месяцы в Великобритании произошли теракты, совершённые в одиночку или небольшими группами. 3 июня в Лондоне автомобиль врезался в прохожих на Лондонском мосту. Три человека с ножами вышли из машины и продолжили нападения. Жертвами стали семь человек, десятки получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".