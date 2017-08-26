Украинца Станислава Клыха перевели из тюрьмы в больницу

Гражданин Украины Станислав Клых, осужденный в России, переведен из тюрьмы в больницу, сообщает интернет-издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката Илью Новикова. Он пояснил, что до конца неизвестно, в каком именно учреждении сейчас находится Клых.

Новиков отметил, что состояние здоровья осужденного и ранее вызывало опасения.

Челябинская правозащитница Татьяна Щур, в свою очередь, заявила порталу "ОВД-Инфо", что украинца могли поместить в одну из двух местных больниц для заключенных – они есть в Магнитогорске и Челябинске. Щур добавила, что о переводе Клыха в больницу ей стало известно 15 августа.

Станислав Клых был задержан на территории России в 2014 году по обвинению в участии в боевых действиях против федеральных сил во время первой чеченской войны зимой 1994–1995 годов, а также в убийстве российских солдат. В мае прошлого года его приговорили к 20 годам лишения свободы. Сам Клых вину отрицает, а его родные и друзья настаивают, что осужденный никогда не был в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Станислава Клыха политзаключенным.