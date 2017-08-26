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Ким Чен Ын пригласил "спецов" из ФСБ для обучения телохранителей

Дрон "Серый орёл" (архивное фото)

Власти Северной Кореи наняли около десяти отставных сотрудников ФСБ в качестве "военных советников" – для усиления охраны северокорейского вождя Ким Чен Ына. Японское издание на аглийском языке Asahi Shimbun сообщает об этом со ссылкой на южнокорейские источники. Российские специалисты ранее служили в спецподразделении по борье с терроризмом. В феврале этого года они были приглашены на работу в Пхеньян.

В задачи российских военнослужащих входит обучение и тренировка телохранителей Ким Чен Ына. В частности, речь идёт о заблаговременном выявлении готовящихся терактов и об эффективном реагировании в случае, если бы теракты произошли.

Источники утверждают, что северокорейские власти особенно заинтересованы в предотвращении покушений, готовящихся с применением новейших технологий. Так, например, речь идёт о возможном нанесении воздушного удара с дрона Gray Eagle ("Серый орёл"). Это оружие американские военные в Южной Корее должны получить, как ожидается, в начале 2018 года.

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