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В Москве посетителя парка Горького до смерти избили из-за внешнего вида

Парк им. Горького в Москве

В Москве следователи разыскивают неизвестных, которые до смерти избили посетителя парка Горького из-за его внешнего вида. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным следствия, конфликт произошел 13 августа. К гулявшему с друзьями в парке Стасу Думкину подошли трое неизвестных. Как рассказал его знакомый, нападавшие заявили, что Думкин "неправильно одет", и спровоцировали драку. По словам источника в правоохранительных органах, поводом для стычки стала шляпа молодого человека. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от множественных ударов по голове.

Родные погибшего утверждают, что подозреваемые установлены, но до сих пор не задержаны. В Следственном комитете заявили, что опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения.

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