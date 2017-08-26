В Москве посетителя парка Горького до смерти избили из-за внешнего вида

В Москве следователи разыскивают неизвестных, которые до смерти избили посетителя парка Горького из-за его внешнего вида. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным следствия, конфликт произошел 13 августа. К гулявшему с друзьями в парке Стасу Думкину подошли трое неизвестных. Как рассказал его знакомый, нападавшие заявили, что Думкин "неправильно одет", и спровоцировали драку. По словам источника в правоохранительных органах, поводом для стычки стала шляпа молодого человека. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от множественных ударов по голове.

Родные погибшего утверждают, что подозреваемые установлены, но до сих пор не задержаны. В Следственном комитете заявили, что опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения.