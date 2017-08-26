В Индии после беспорядков блокирована штаб-квартира секты

Индийские военные блокировали в субботу штаб-квартиру религиозной общины "Дера Сача Сауда", члены которой ранее устроили массовые беспорядки (при которых погибли 36 человек) после того, как их духовный лидер Гурмит Рам Рахим Сингх был признан судом виновным в изнасиловании. Об этом сообщает Франс Пресс.



Армия окружила территорию штаб-квартиры "Дера Сача Сауда" в Сирсе (штат Харьяна), где находятся, по разным оценкам, до 10 тысяч последователей гуру. В субботу местная полиция задержала более 520 человек по обвинению в вандализме и беспорядках. Были конфискованы холодное и огнестрельное оружие, в том числе автомат АК-47, пистолет и две винтовки. Генерал-майор Раджпа Пуни сообщил, что у вооруженных сил пока нет планов брать штурмом комплекс зданий общины.



Гурмит Рам Рахим Сингх был признан в пятницу виновным в изнасиловании двух своих последовательниц, что вызвало беспорядки, при которых десятки человек погибли и сотни получили ранения. Ожидается, что в воскресенье, 28 августа, суд объявит срок заключения гуру.



Община (часто ее называют сектой) "Дера Сача Сауда" основана в 1948 году. Это религиозное движение пропагандирует равенство, отказ от материальных благ и богатства, ее члены практикуют медитацию и верят, что секта объединяет "мудрость всех религий". Община имеет отделения в США, Канаде, ОАЭ, Австралии и Великобритании.