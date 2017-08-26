Ураган "Харви" продолжает бушевать вдоль Мексиканского залива

Ураган "Харви", самый сильный шторм, поразивший побережье Соединенных Штатов за последнее десятилетие, продолжает бушевать вдоль Мексиканского залива в районе штата Техас. Представители властей сообщили 26 августа, что из-за шторма почти 300 000 человек остались без электричества и многочисленные районы остаются залитыми водой.

Шторм нанес особо сильные разрушения примерно в 48 километрах к северо-востоку от Корпуса-Кристи, недалеко от небольшого города Рокпорт. Мэр города сказал, что местная община получила, как он выразился, "удар прямо в нос", и назвал "широкомасштабным" разрушение домов, предприятий и школ. Сильные дожди и штормовые порывы ветра продолжают наносить урон, особенно подверженному наводнениям городу Хьюстон, четвертому по величине городу США.

Когда ураган "Харви" достиг побережья 25 августа, сила ветра составляла 120 километров в час. Последним штормом такой же силы, поразившим Соединенные Штаты, был ураган "Чарли", обрушившийся на Флориду в августе 2004 года.