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Лейбористы хотят "задержать" Британию в общем рынке с ЕС и после 2019 года

Лейбористская партия хотела бы, чтобы Британия не покидала единый европейский рынок и таможенный союз сразу после завершения процедур Брекзита в марте 2019 года. До сих пор лейбористы так четко не заявляли свою позицию.

Министр по вопросам Брекзита в теневом правительстве Лейбористской партии Кир Стармер заявил в своей статье в газете Guardian, что устанавливать новые торговые соглашения нет необходимости.

Лейбористы предлагают установить переходный период после 2019 года, во время которого будут действовать старые правила, в том числе и о едином рынке труда (когда гражданин любой страны ЕС может работать в любой другой стране Евросоюза), до тех пор, пока не будут заключены новые соглашения. Об этом сообщает Би-би-си.

Статья Стармера вышла за сутки до возобновления переговоров правительства консерваторов с Брюсселем. Ранее лейбористов критиковали за отсутствие четкой позиции по этому вопросу.

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