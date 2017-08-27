Флойд Мэйвезер одержал победу над Конором Макгрегором

Экс-чемпион мира по боксу, американец Флойд Мэйвезер победил чемпиона по смешанным единоборствам, ирландца Конора Макгрегора. Бой в Лас-Вегасе проходил по боксерским правилам. В 10-м раунде Мэйвезер нанес Макгрегору несколько ударов в голову, после чего судья объявил технический нокаут.

Макгрегор, который впервые дрался по боксерским правилам, после боя заявил, что судья, по его мнению, слишком рано прекратил поединок. "Меня шатало от усталости, а не от нанесенного ущерба. Голова была ясной", – заявил 29-летний чемпион UFC, отметив, что он "отдает должное" Мэйвезеру. Американский боксер, в свою очередь, заявил, что Макгрегор оказался "гораздо лучше", чем он ожидал.

На пресс-конференцию после поединка Макгрегор пришел с бутылкой виски. Он заявил, что прибыль от боя обеспечит его на всю жизнь: предполагаемый доход ирландского бойца составляет около 130 миллионов долларов. Прибыль Мэйвезера, учитывая проценты с продаж ТВ-прав, билетов, а также бонуса за победу, может достигнуть 300 миллионов.

Победа Мэйвезера стала 50-й в его карьере. Таким образом, 40-летний американский боксер закончил свою карьеру непобежденным и побил рекорд Рокки Марчиано, который ушел с профессионального ринга с результатом в 49 побед и ноль поражений.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, комментируя бой Мэйвезера с Макгрегором, заявил, что "бокс победил MMA (смешанные боевые искусства)".