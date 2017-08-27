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В Барселоне умерла женщина, ставшая 16-ой жертвой терактов

Марш в Барселоне против терроризма, 26 августа 2017

В барселонской больнице умерла пятидесятилетняя женщина, раненная при теракте 17 августа. Это шестнадцатая жертва нападений, которые произошли в Барселоне и Камбрильсе. В больницах остаются 25 человек, пятеро из них в критическом состоянии.

В Каталонии 17-18 августа произошло два теракта. В Барселоне более ста человек были сбиты небольшим грузовым автомобилем. Вскоре группа экстремистов напала на пешеходов в Камбрильсе, в ста километрах от Барселоны.

В минувшую субботу в Барселоне сотни тысяч горожан вышли на улицы на шествие в память о погибших. Впервые в истории испанский король Фелипе VI присоединился к маршу, чтобы продемонстрировать свою солидарность в сопротивлении терроризму.

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