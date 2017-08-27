Пакистан: полиция разогнала антиамериканскую демонстрацию

Пакистанская полиция 27 августа использовала слезоточивый газ и дубинки для разгона антиамериканской демонстрации в городе Карачи, в то время как в столице, Исламабаде, министерство иностранных дел Пакистана объявило об отмене визита высокопоставленной делегации США. Специальная представительница Вашингтона в Пакистане и Афганистане Элис Уэллс должна была прибыть в Исламабад 28 августа для встречи с пакистанскими официальными лицами.

Причины, по которым визит делегации был отменен, не объявлялись, но это, по-видимому, связано с требованием президента Дональда Трампа о том, чтобы Пакистан прекратил предоставлять убежища для афганских талибов. Пакистан отрицает, что укрывает талибов. "По просьбе правительства Пакистана визит делегации США был отложен до взаимовыгодного времени", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана.

В Карачи полиция применила силу, когда группа учеников-шиитов попыталась пройти к консульству СШАи полицейский получил ранения. 27 августа в Исламабаде была проведена демонстрация "Защита Пакистана", осуждающая политику США. В речи, объявляющей новую стратегию для Афганистана и Южной Азии, Трамп сказал, что Соединенные Штаты хотели немедленно покончить с членами террористической сети Хаккани, обвиняемыми в нападениях в Афганистане.