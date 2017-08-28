Убили за шляпу и очки

Главная история, которая была на слуху все выходные, – убийство в парке Горького в Москве.

13 августа несколько человек жестоко избили актера и популярного блогера Станислава Думкина – как утверждалось, из-за внешнего вида. Однако широкую огласку случившееся получило почти через две недели.

Алексей Суханов:

...шок!...только что прочёл!...

...убить человека за то, что он не так одет!...я знал Стаса Думкина ещё по Петербургу, где он проводил благотворительные акции по сбору крови для городских больниц...спокойный, образованный, интеллигентный парень с добрым и большим сердцем...и вот трое пьяных отморозков в центре Москвы отбирают у него жизнь только потому, что он не такой как они...одноклеточные существа как плесень распространяются, чувствуя своё превосходство...тупиковая ветвь развития, путь в никуда(((

Томилин every day:

В Москве снова начали предъявлять за шмот. Снимите патч на своём стонике и спрячьте подальше футболки Юности и Волчка

Павел Каныгин:

Не в Чите и даже не где-то в Гальяново, а в московском Парке Горького забили до смерти 25-летнего парня - не по понятиям был одет, в очках и шляпе.

Так что, чуваки, даже островков вам здесь не оставляют, никаких гарантированных загонов с культурой, европой и крафтовым пивом, просто на надейтесь на это.

Александр Сотник:

Если хотите остаться в живых в России - одевайтесь "по понятиям".

Семён Файбисович:

Русские мерзости.

И опять - все, происходящее в России, как в капле воды.

Сталингулаг:

Как бы страшно ни звучало, но дикая история, произошедшая в парке Горького, где до смерти забили парня за то, что тот был одет "не по понятиям" – единственное, что сегодня объединяет Россию. Произнесите это вслух и ужаснитесь тому, насколько чудовищно это звучит, но это действительно так. Потому что всё, начиная от прости-господи-велодорожек и культуры массового отдыха и заканчивая отсутствием возможности найти работу и медицинским обслуживанием, кричит о том, что Москва – не Россия. Московские больницы забиты людьми, которые не могут получить квалифицированную помощь в своих городах, а города эти переполнены молодежью, чей единственный вид досуга – набухаться и кого-нибудь <избить>. Строжайшая централизация и высасывание с окраин всего, что хоть немного представляет жизнь сделали своё дело. Вот и получается, что единственное, что скрепляет нашу огромную страну сегодня – это вероятность быть убитым какой-нибудь мразью только за то, что ты неправильно одет

Карина Орлова:

Плесень расползается по стране и уже покрыла благополучный центр Москвы.

А на мосту еще убили защитника мемориала Борису Немцову.

Бегите, товарищи, из этой страны со всех ног.

Остап Кармоди:

Всю мою юность, и юность моих родителей, и их родителей, Парк Горького был местом, где нужно было быть начеку, потому что гопота в любой момент могла привязаться за неправильный внешний вид. Везде могла, но там почему-то особенно.

Потом появился Капков и сделал "как в Европе". Пуфики, Wif-Fi, цветники. Прошло шесть лет.

Поразительно, как быстро всё это "как в Европе" осыпается с России как шелуха и из под него начинает переть традиционная русская хтонь.

RIP

Егор Холмогоров:

К трагедии в Парке Горького.



Признаться при всем скептицизме к капковопаркам я не думал, что их история закончится явлением гопоты и такой трагедией.



Гопота это то, что надо уничтожать сразу - как бешеных собак.



Они правда мешают нам жить. Их просто не должно быть.



Власть терпящая гопников или, не дай Бог, разводящая их - преступна. Слышите меня, господин Собянин?

Александр Баунов:

Времена, когда убивают за шляпу и очки закономерно вернулись в неделю ареста Серебренникова — тоже выходящего на поклоны на сцену в темных очках и шапочке. Люди, которые убили в Парке горького молодого бизнесмена за то, что был в шляпе и очках, и люди, которые сажают Серебренникова — примерно одни и те же и руководствуются примерно одной и той же логикой: очистим наши театры / наши парки (наши музеи, нужное вписать) от всяких извращенцев, понимая под ними всех, кто говорит непонятное и не вписывается в унылый прикид для шашлыка в лесополосе. Похоже, источник вдохновения у них тоже общий.

В Парке Горького, первом урбанистическом проекте еще Капкова, началась другая Москва, Гоголь-центр стал одной из ее вершин. Случайно совпавшие по времени удары по обоим теперь выглядят как контрнаступление тех, кто хочет вернуть все назад, прогнать всех чужих со своего района, чтоб все бабы были наши.

Те, кто сильно переживал в комментариях у Захара Прилепина (имевшего смелость защитить Серебренникова) или Максима Соколова (не набравшегося для этого духу или щедрости), что в театр с парком и детей нынче стало не сводить (хотя когда это просто парк и просто театр были исключительно для детей) могут праздновать. Без Гоголь-центра улица Казакова опять превратится в малолюдные задворки за Курским вокзалом, а Парк Горького — в место для шашлыка с пивом, и теперь по обоим адресам можно будет спокойно брать детей.

Антон Коробков-Землянский:

Мы знакомы 10 лет. Он был одним из первых друзей ВКонтакте. Обычный парень, подростком снимался в кино, жил в Питере, был среди тех нескольких знакомых, кто откладывал все дела и показывал город — от Эрмитажа, до разных, почти никому не известных кафе. Пару лет назад решил заняться карьерой и перебрался в Москву. Первым делом пришёл устраиваться на работу. К сожалению, в тот момент не было подходящего проекта, а он успел за неделю устроиться и остался в Москве.

Ему нравилась квартира на Арбате с видом на постоянно куда-то спешащий город. Таким был и он сам — что-то придумывал, всё успевал и не мог усидеть на месте.

В столичном Парке Горького неделю назад он гулял с другом и двумя девушками. К компании привязались несколько ублюдков, которым просто был нужен повод — начали что-то говорить про то, что он неправильно одет. Спровоцировали драку, итогом которой стал лежащий на асфальте Стас. В сознание он уже не пришёл.

Несколько дней назад в правоохранительных органах близким Стаса сказали, что уже установили убийц. Вчера — что понятия не имеют, кого подозревать.

Сегодня состоялось прощание со Стасом. Ублюдки до сих пор на свободе и судя по тому, как развиваются события, всё так и останется — Стас в земле, а они на свободе.

И вполне вероятно, что отнимут ещё чью-то жизнь, пока, наконец, высокие связи, деньги или чья-то лень, не будут столь значимым фактором, чтобы не раскрывать убийство.

Кристина Потупчик:

Не хочется называть это эпидемией, или, упаси боже, гражданской войной, но тенденция пугающая. В России становится все больше немотивированной агрессии. Люди в буквальном смысле убивают друг друга ни за что.

В парке Горького убили молодого человека за шляпу и очки — одет был «не по понятиям». 25-летний Стас Думкин гулял с другом и двумя девушками по центру Москвы, когда к ним подошли трое неизвестных, отняли у молодого человека шляпу, а после сорвали с него очки и растоптали. В результате потасовки, Стас упал навзничь и был впоследствии доставлен в реанимацию с тяжёлой травмой головы. Спустя неделю он скончался, так и не придя в сознание.

Чeмпиoн миpa пo пaуэpлифтингу Aндpeй Дpaчёв погиб в peзультaтe дpaки c другим спортсменов, Aнapoм Зинapoвым нa улицe Xaбapoвcкa. Kaк oтмeчaют oчeвидцы, кoнфликт paзгopeлcя в cвязи co cпopoм, чтo лучшe: cилoвыe виды cпopтa или бoeвыe eдинoбopcтвa, кoтopыми влaдeeт пoдoзpeвaeмый в убийcтвe.

Волонтёр Иван Скрипниченко умер спустя неделю после нападения на Большом Москворецком мосту, где дежурил у мемориала на месте убийства Немцова. К активисту подошёл неизвестный мужчина и попытался с ним заговорить. А когда Скрипниченко отвернулся, ударил его в лицо. Удар оказался такой силы, что волонтёру сломали нос. Спустя несколько дней активисту пришлось вернуться в «Склиф» для того, чтобы устранить последствия перелома. 23 августа он умер. Нападавшего не нашли.

В принципе, если долго говорить, что кругом враги, люди в это рано или поздно поверят. Никакой образок царя Николая не поможет. У либералов хоть фейсбук есть копья в нем ломать, а вот остальные врагов и на лестничной клетке могут найти, и в Парке Горького — достаточно шляпу не ту надеть. Соглашусь с Аббасом Галямовым, стратегия национального единения под выборы — вещь не то, что востребованная, но критически необходимая. Надеюсь, Путину она удастся.

Мария Баронова:.

Вечером 24 августа в соцсетях, а потом в сми пошла новость, что в результате драки с хулиганами, погиб один из защищитников "Немцова Моста" Иван Скрипниченко. Также в первых сообщениях было указано, что произошло это на 900 дней с момента убийства. И вот спустя неделю Иван умер.<...>

А потом, совершенно как будто со стороны возникла хорошо дистрибутируемая по всем на свете каналам доставки новость о том, что трое гопников убили молодого человека за внешний вид. Затем новость обросла подробностями о том, во что именно был убит человек. Затем, что драка была неделю назад и умер молодой человек через неделю, в больнице.

Так одна почти настоящая новость была закрыта другой вообще не новостью. Аккуратно, тихо и незаметно для чьего-либо глаза кроме уж совсем скучающей без дела меня.

Почему вторая новость ненастоящая?

Потому что новость - это то, что случается очень редко.

В Москве 20 млн человек. А потому драка со смертельным исходом не является новостью. Новостью она становится только если:

- это произошло в знаковом, возможно социально-конфликтном месте

- ее участники известные хоть кому-то люди

- в драке половина погибло, половина уехала в больницу

- в драке погибший одной национальности, а все остальные - другой

etc.

Аналогично и с автоавариями. В Эстонии новостью будет не успевший перейти дорогу ёж. А в Москве, в случае если столкнулись только две машины, то внутри должен сидеть кто-то известный.

и со всем другим всё тоже самое.

Тут же мне ювелирно показали, как можно закрыть историю, которая будет бить по тебе независимо от того, как ты на нее отреагируешь.

Дмитрий Ерохин:

Жадность руководства Парка Горького на нормальную охрану и систему безопасности, а не на Кузьмичей с деревень Калужской области, повлекла гибель человека. И где видео? Почему не выложат в открытый доступ?

Вячеслав Данилов:

Когда так называемой охраной публичных мест, которые в охране не нуждаются, вдруг начинают заведовать откровенные бандиты, то результат немного предсказуем.

В московском Парке Горького убили хипстера. Их было трое, их действия были демонстративны - они хотели найти парня в шляпе и очках, нашли и избили его до смерти.

Полиция не ищет убийц. Возможно, что они вообще не убийцы по нынешним правилам - парень скончался на третий день после побоев в больнице. Так, бытовуха, даже не нанесение тяжких телесных, "сам упал на асфальт". Ну, и вообще, мог бы дома сидеть.

Я редко бываю в Парке Горького, мне он после благоустройства не нравится еще больше, чем до благоустройства. Тем не менее, я замечаю, как меняется парк, каждые полгода случайно или не очень попадая в него. Так вот, в последний раз, когда я туда попал около месяца назад, заметил, как много в парке стало разнообразных персонажей, очевидно никакого отношения к рекреационным зонам современного мегаполиса не имеющим - грубые охранники, бродящие по парку "по своим делам" мужчины с хозяйским видом и внешностью прораба, обилие "технических" машин, которые якобы занимаются благоустройством, но на самом деле снуют взад-вперед только с тем, чтобы показать, кто тут хозяин.

Тогда я сказал, и свидетели этому были, что ничем хорошим подобное положение дел не закончится. Что нужно срочно выгонять "новых хозяев" из парка. На что мне заявили, что криминального вида граждане, которые имеют какое-то отношение к дирекции парка - это "наши лучшие друзья".

Так что привет: "лучшие друзья" хипстеров в лучшем случае - с их оружием, хамством и свинством - никак не защитили вас, дорогие мои друзья. А в худшем - и я подозреваю, что именно представители охраны или так называемого менеджмента парка или его хозчасти - именно они и привели в парк тех самых "гопников", убивших несчастного паренька.

PS: Я хорошо знаю гопников и мелкокриминальный элемент, они никогда не пойдут на территорию, которую не считают своей. Отчасти из уважения правил, отчасти из страха, что там "все не так", и нормы их кодекса не работают. Трое убийц пришли в парк, будучи твердо уверенными, что это уже не чужая зона. Что это территория, которую надо "освобождать" от чужаков. Они были силовым авангардом, который пришел вслед за силовым "подпольем" на территорию хипстеров и прочих любителей как вы теперь говорите урбанины и современного искусства, которую построил Капков.

Я знаю, что вы запоете: Ай-яй-яй-яй, убили хипстера, убили, ай-яй-яй, ни за что ни про что, суки замочили. Да, мы циники, и я вас понимаю. Но тем не менее.

Они не просто убили хипстера, они совершили символическую акцию по присвоению парка - теперь там гулять просто опасно. Гораздо опаснее, чем у себя во дворе. Так теперь в Парк Горького без травмата и не выйдешь. Хотя, собственно, зачем вообще туда ходить?

Дома сидите, не так ли, дорогие мои москвичи?

Всеволод Емелин:

А уже многие заметили. Вяч. Данилов вдруг заволновался, что гопники в Парке культуры им. Горького опыта, хипстера замочили. Все хихикают , мол политологи научили Путина ставить на гопников, а теперь за свои морды возникает вопрос. Путин ко всем охрану не представит.

Да и не сильно нужны вы ему, <лизоблюды> левантийские.(Это я не про Вяч. Данилова, он крайне порядочный человек, просто проблему поднял.) А Путин теперь больше с Хирургом корешуется.

А так вы годами учили электорат, что кто сильный тот и прав,будили в людях самые злобные инстинкты. А нынче ходите по этим улицам. С выращенным вами электоратом. Вассерманы с Милитаревыми и Ольшанскими. Боюсь скоро вам девяностые раем покажутся.

Кричать будете: "Донбасс наш!". А в ответ услышите: "Да ты на себя посмотри, Донбасс". И по <лицу>. И это будет в чем-то справедливо.

26 августа Парк Горького выложил на своей странице в Фейсбуке официальное объяснение:

В связи с активным распространением в СМИ и социальных сетях информации, в том числе недостоверной, о трагической гибели Станислава Думкина считаем необходимым сообщить следующее.

В ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Станислав Думкин получил тяжелую травму головы. Инцидент длился 11 секунд. В 01:03 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Она госпитализировала пострадавшего в присутствии охраны парка, прибывшей от Большого массового поля, где оказывала содействие другой бригаде скорой помощи в госпитализации посетителя, повредившего ногу. Хотя конфликт происходил на глазах полутора десятков посетителей парка, никто не сообщил охране о причинах госпитализации. Лишь по камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать конфликт. Соответствующие данные переданы в правоохранительные органы.

К сожалению, чуть больше чем через неделю после инцидента Станислав Думкин скончался в больнице. Вся команда парка соболезнует родственникам и близким погибшего. Мы призываем всех отнестись к этому подобающе. Это настоящая большая трагедия, а не кощунственная сенсация.

Парк Горького – одно из самых посещаемых общественных пространств Москвы, доступное для всех в любое время дня и ночи. Около 10 млн горожан и гостей столицы приходят в парк в летний период. При этом это одно из самых безопасных мест нашего города. Случаи правонарушений единичны. И для нас этот первый, столь трагический случай, также является ужасным по своей неожиданности, несовместимости с традициями и созданной нами за последние годы атмосферой парка, в котором нет места для вражды, насилия и конфликтов.

Мы очень рассчитываем на то, что лица, оборвавшие жизнь Станислава Думкина, будут найдены и понесут заслуженное наказание. Мы призываем всех, кто искренне соболезнует родным и близким погибшего, кто действительно возмущен произошедшим - направить всю свою энергию на поиск очевидцев преступления и содействие органам правопорядка в установлении всех обстоятельств происшествия и поиске виновных.

Оно, к сожалению, мало кого устроило.

Татьяна Левина:

Администрация Парка Горького на своей странице пишет: "При этом это одно из самых безопасных мест нашего города". Было, было "одно из самых". Теперь уже нет. Ужасно, что администрация реагирует так бесчеловечно. Этими самыми словами с явным смыслом: "не надо портить нашу безупречную репутацию".

Видимо, что-то произошло при недавней перестановке кадров, пришли новые люди, которые не считали безопасность приоритетной? Или в Парке при них появились новые места с новыми владельцами, которые безопасность клиентов не посчитали своей главной обязанностью? В эти места стали приходить другие люди с другими понятиями?

Что еще сказать. Соболезную семье Станислава Думкина, до ужаса жаль его. Получается, администрация Парка просто не интересуется тем, что в нем происходит.

Светлая память...

Анна Волкова-Фомина:

Ужасная трагедия. Но размах цинизма администрации Парка поражает... Йоги-танцы мы рекламируем. Никакой акции в память погибшего, более 10 дней молчания о случившемся... Мол, у нас никаких комментариев не запрашивали, мы не при делах. Кошмар и позор. Кошмар и позор...

Анастасия Башанина:

Понадобилось две недели для того, чтобы дирекция ЦПКиО соизволила прокомментировать инцидент, в результате которого погиб человек, да и то после того, как охват в сетях о случившейся трагедии достиг апогея. Ну и вы, конечно, «относитесь к этому подобающе». Это кромешный ад.

Евгения Лебедева-Романова:

То чувство, когда ответ главного парка страны спустя две недели после инцидента напоминает обиженный бубнеж нашкодившего ребёнка.

Я верю, что меры будут приняты, уверена, что никто действительно не ожидал такого исхода, но неужели сложно написать об этом человеческим языком, а не совковым канцеляритом?

Грустно это все.

Красный Сион:

Парк Горького разразился пресс-релизом по поводу убитого гопниками парня. Стиль обращения - полицейщина. Навострились и хипсторы писать на ментоязе.

Алекс Ходорковский:

А вот вам классический кейс того, как убить годы тяжелой и успешной работы построения репутации одним постом в соцсети.<...>

Говорят, не бывает плохого пиара? Обычно это так, но вот только не в этом случае.

Между тем, выяснились некоторые подробности. Полиция считает убийцей Корнея Макарова, который сам сын актёра (его отец играл в известном ситкоме "Интерны") и актёр.

Акитилоп:

Юный убийца парня в Парке Горького сам одевался, мягко скажем, не по понятиям в своих фильмах :)

Кирилл Шулика:

История с убийством в парке Горького инстаграмщика-хипстера за неправильный прикид стала совсем иллюстрацией ко многому в современной России.

Например, подозреваемый в убийстве - актер Корней Макаров, игравший в "Братьях Карамазовых" и в каком-то отечественном мыле. Его отец - тоже актер, снимавшийся в "Интернах".

Ничего не поменяется, если эту новость из криминальной хроники перенести в новости культуры.

Повестка:

А все заметили, что убитый в Парке Горького уже везде подписан, как блогер? Убили блогера, кудах-кудах, что же это делается, блогеров убивают! До чего ловко медиаобщественность формирует установки! Каждый день людей убивают, и, как пишет Кашин, всем срать. А тут блогера убили, скажите пожалуста, событие федерального масштаба! Заводы стоят, одни блогеры в стране!

Ольга Туханина:

Не вижу в убийстве (любом) ничего смешного. Но когда нам сообщают, что хипстера в московском парке убили за его внешний вид, надо подождать. Мало ли. Мотив всегда важен, а тут, как может оказаться, он совсем не такой, о котором нам рассказывали.